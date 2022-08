“E’ evidente che la maggioranza alla guida di Palazzo Santelli abbia le

idee un po’ confuse circa la vicenda Cis. La lettera della burocrazia

regionale parla chiaro e la Vicepresidente Princi, anziché arroccarsi in

una strenua difesa della Cittadella dovrebbe prediligere le istanze del

territorio e prodigarsi affinché la Città Metropolitana ed i suoi Comuni

siano risarciti dei fondi indebitamente sottratti a causa del colpevole

ritardo della Regione”. Cosi in una nota il Segretario cittadino di Azione

Santo Suraci interviene sulla vicenda dei Cis.

“Bene ha fatto il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana

Carmelo Versace a denunciare pubblicamente la grave mancanza della Regione,

cui spettava la fase preistruttoria del bando. Piuttosto che tentare di

difendere l’indifendibile – ha aggiunto Suraci – se dalle parti della

Cittadella hanno davvero a cuore le istanze del territorio, dovrebbero

unirsi a noi chiedendo una rimodulazione dei Cis, pretendendo una

valutazione di merito sui progetti presentati dalla Metrocity che, proprio

a causa del ritardo di trasmissione, non sono stati presi in esame

dall’Agenzia della Coesione e dal Ministero”.

“La comunità reggina si pone quindi al fianco dei propri rappresentanti

istituzionali – conclude Suraci – affinchè questa brutta pagina di

scorrettezza istituzionale da parte della Cittadella si concluda con una

presa di coscienza che prediliga le istanze del territorio e non le ragioni

di Partito. Ai posizionamenti politici e alle scorrettezze noi preferiamo

sempre schierarci dalla parte della comunità, che merita che i progetti,

peraltro ampiamente condivisi con tanti Comuni del territorio, siano tutti

finanziati”.