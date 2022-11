Di Antonella Brancati

Le note avvolgenti del cioccolato e quelle fragranti dell’olio extravergine di oliva hanno regalato un’esperienza gustativa dal sapore unico. Guidati da Rosario Franco, esperto divulgatore #Arsac, e Fabio Taverna, maestro pasticcere di lungo corso, abbiamo assistito a un nuovo modo di conoscere e abbinare due alimenti, che se di alta qualità, si rivelano preziosi per la nostra alimentazione. Un abbinamento con mille sfumature che gioca proprio sui diversi tipi di olio e cioccolato, creando sensazioni gustative sempre nuove in relazione alle varie tipologie di cultivar che sono state rappresentate da alcuni #Presìdi Slow Food calabresi. Rosario e Fabio, hanno saputo stimolare i partecipanti, primi tra tutti i ragazzi del #ProgettoSentieriPontiPasserelle, spingendoli a cogliere attraverso i sensi le note di sapore inusitate e i profumi sempre diversi. In ultimo una golosa “merenda” preparata da Elenia Musolino, giovanissima cioccolatiera con l’attitudine alle sperimentazioni. Praline artigianali dalle note spiccate di cioccolato fondente con un richiamano al gusto dell’olio. Grazie Conpait Calabria per l’opportunità.