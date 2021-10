Si informa che questa Amministrazione Comunale, attenta e sensibile alle difficoltà subite dalle nostre Attività commerciali, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha deliberato una riduzione pari al 76% della parte “variabile” della tariffa Tari per l’anno 2021 che verrà recapitata nei prossimi giorni.

Un importante segnale di incoraggiamento per spingere alla ripartenza ed affrontare il futuro con coraggio e voglia di riscatto.

Invitiamo, quindi, le Attività commerciali che rientrano in tale casistica, di rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune, nelle giornate di Martedì e Giovedì, per poter usufruire di tale agevolazione.