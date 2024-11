Nell’ambito del Rosarno Film Festival “Fuori dal Ghetto”, il comune di Cinquefrondi, la Rete delle Comunità Solidali e Sankara SRL, ente gestore del progetto SAI di Cinquefrondi, organizzano alle ore 20:30 la proiezione della pellicola di Matteo Garrone “Io Capitano”, vincitrice di sette David di Donatello e del Leone d’Argento per la migliore regia. Il film racconta l’incredibile viaggio di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano la capitale del Senegal per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione libici e i pericoli del mare. “Io Capitano nasce dall’idea di raccontare il viaggio epico di due giovani migranti senegalesi che attraversano l’Africa, con tutti i suoi pericoli, per inseguire un sogno chiamato Europa. Per realizzare il film siamo partiti dalle testimonianze vere di chi ha vissuto questo inferno e abbiamo deciso di mettere la macchina da presa dalla loro angolazione per raccontare questa odissea contemporanea dal loro punto di vista, in una sorta di controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati a vedere dalla nostra angolazione occidentale, nel tentativo di dar voce, finalmente, a chi di solito non ce l’ha”, commenta il pluripremiato regista.

La proiezione si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Cinquefrondi e non presso la Casa delle Associazioni “Vittorio Arrigoni” com’era stato comunicato in precedenza, per consentire una più ampia partecipazione. Ricordiamo che l’ingresso è libero.