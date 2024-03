Un ulteriore traguardo di rilevante importanza è stato raggiunto nell’ambito delle attività di pertinenza dell’Amministrazione Comunale. E’ stata, infatti, portata a compimento la riorganizzazione della macchina amministrativa che regola la vita quotidiana dell’Ente. Un lavoro certosino, tessuto con pazienza dal Sindaco in prima persona, portato a compimento dopo un lungo ed articolato confronto con le figure dirigenziali e con gli altri collaboratori che, in questi anni, hanno comunque garantito il regolare svolgimento delle attività. E’ stato così premiato lo sforzo di tutti, teso a conferire maggiore efficienza al lavoro degli uffici e puntando ad una diversa organizzazione, orientata anche ad offrire maggiori servizi e una migliore funzionalità ai cittadini. L’intensa attività, che ha coinvolto Amministrazione e funzionari, permette di ripartire da una gestione diversa, frutto di un lavoro di concertazione, adeguata ai tempi, grazie ad un assetto organizzativo che consentirà di dare risposte tempestive alle esigenze della collettività. La nuova struttura, disegnata con un’attività quotidiana che ha richiesto mesi di lavoro, risponde anche ad un preciso impegno assunto da “Rinascita per Cinquefrondi” nel programma amministrativo. Il Comune di Cinquefrondi assume una connotazione diversa, più moderna ed articolata secondo le esigenze operative derivanti dall’onere di gestire importanti flussi di risorse finanziarie, oltre alla gestione ordinaria dei servizi. Un impegno che qualificherà ulteriormente anche il personale, orientato sempre più ad assumere comportamenti di tipo manageriale e non più improntati ad un atteggiamento di semplice gestione. Sarà un modo per crescere insieme, organo politico e struttura burocratica, nell’esclusivo interesse di Cinquefrondi e della sua comunità.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!