“Dicevano fosse impossibile.

Dicevano fosse propaganda e populismo.

OGGI L’ACQUA A PRUNIA È REALTÁ!

Quando si mette insieme la competenza amministrativa e giuridica, la testardaggine e la costanza del Sindaco, il pragmatismo e la caparbietà del Vicesindaco, si superano tutti gli ostacoli e si raggiungono risultati “apparentemente” impossibili.

Tanti utenti d questa Contrada hanno vissuto per decenni senza un bene fondamentale come l’acqua, necessario inoltre, anche per le attività agricole e di allevamento.

Abbiamo sempre sostenuto che le periferie non possono essere luoghi abbandonati e dimenticati e che una cittadina cresce quando i DIRITTI diventano di tutti e non sono più favori.

Oggi raggiungiamo un altro grande risultato, anche grazie ai nostri operai ed ai tirocinanti in mobilità, che hanno messo anche in questo progetto le loro capacità e competenze, ma principalmente, passione e cuore.

Nei prossimi giorni comunicheremo altri importanti lavori e risultati, sia nel centro che in tutte le altre periferie.

L’impegno costante sta facendo crescere la nostra Cinquefrondi e non ci fermeremo più.!”