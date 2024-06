Come ormai consuetudine, diamo il via agli eventi estivi con due mesi pieni di intrattenimento, inseriti nel cartellone “Aspettando Agosto”.

Si spazia dal genere culturale, artistico e sociale a quello sportivo e di aggregazione.

Tornano le grandi riconferme come i Beach Volley arrivato alla decima edizione, la Maratona Notturna della Solidarietà alla settima, la Sagra Contadina in Contrada Busale arrivata alla ventunesima con la partecipazione in concerto di Oscar Zaccuri, gli spettacoli di danza anche loro al ventunesimo anno.

Tante le iniziative dedicate ai bambini grazie al Progetto ViviAmo Cinquefrondi che, oltre a trasmettere le partite degli Europei di calcio, dedicheranno delle serate ai giochi di un tempo e alla proiezione dei film Disney.

Altri eventi sportivi importantissimi si svolgeranno nello Stadio comunale e vedranno realizzarsi le Qualificazioni Nazionali Trofeo Coni ed il Campionato Regionale Tiro con l’Arco e per tutti gli amanti delle moto ci sarà un’intera giornata dedicata ai “primi passi in moto”.

Graditissimo ritorno, per il secondo anno consecutivo, lo spettacolo di fine anno dei nostri bambini e delle nostre bambine frequentanti la Banda dei Birichini, ed una new entry: il Musical GREASE targato Liceo Musicale di Cinquefrondi.

Non rimane che godere di queste iniziative con gioia, divertimento e spensieratezza “Aspettando Agosto”!

Il programma

aspettando agosto 2024