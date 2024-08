CINQUEFRONDI, I COLORI DI EMMA GUERRISI

Di Aldo Polisena

I COLORI DI EMMA GUERRISI

Emma Guerrisi è nata a Cinquefrondi nel 1965, pittrice di grande talento che usa la luce, i colori, le trasparenze, i riflessi ,le ombre e i paesaggi incantati della nostra terra.

Emma ha perfezionato la sua innata passione per la pittura alla “Bottega dei colori” del Maestro Luciano Tigani e ha presentato la sua prima mostra personale nel suo paese grazie al Rotary distretto 2102 Club Polistena che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi. Nella Mediateca Comunale Pasquale Creazzo ,tanti amici ed estimatori si sono stretti attorno all’artista in un abbraccio affettuoso e dove hanno potuto ammirare i suoi splendidi lavori.

E’ stato Giuseppe Gatto Presidente del Rotary Club di Polistena a portare il saluto dei Club Rotary della Piana e poi è toccato all’Architetto Carmelo Raco tracciare il profilo artistico di Emma la quale” usa il colore come caratteristica assiema alla luce e alla prospettiva.”

“La sua arte-ha proseguito l’Architetto Raco – è fatta di piccoli particolari che cattura l’attenzione di chi osserva, ma l’arte della pittura è più difficile da quella della scultura, perché chi dipinge deve entrare all’interno del quadro”. Il Sindaco Michele Conia ha dato il benvenuto ai presenti ,ringraziando I Rotary e dichiarandosi orgoglioso di avere come cittadina un’artista poliedrica come Emma Guerrisi.

Antonio Castellano Direttore Artistico di “Forme e colori a Sala Fallara”, rassegna di arte che si tiene tutti gli anni a Gioia Tauro, ha dichiarato di aver voluto invitare la Pittrice quest’anno alla sua iniziativa, dopo una visita nella Campagna di Emma Guerrisi a Cinquefrondi dove “ ho capito che l’ispirazione per i suoi lavori nasce dal contatto con la natura.”

Infine la protagonista della serata ha ringraziato tutti per le belle parole a lei riservata ed ha omaggiato l’Amministrazione Comunale di un suo lavoro raffigurante la storica fontana in ghisa che si trova nella Villa Comunale. La mostra resterà aperta fino al 5 Agosto di pomeriggio.