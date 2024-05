Importante riconoscimento a favore dei Comuni della Calabria di terza fascia di grandezza, con l’erogazione del finanziamento concesso nell’ambito degli interventi PNRR agli Enti con una popolazione tra i 6 e i 10 mila abitanti. Il Sindaco Michele Conia e il Vice Sindaco Rocco Furiglio, delegato alla Tutela delle acque, esprimono grande soddisfazione e compiacimento per questo risultato colto anche dal Comune di Cinquefrondi, che rientra tra i 21 beneficiari del provvedimento. Gli interventi previsti sono indirizzati all’efficientamento delle reti idriche di distribuzione e consentiranno l’esecuzione di lavori di ammodernamento delle condotte, con un utilizzo più razionale ed adeguato delle risorse. Il Sindaco Conia e il Vice Sindaco Furiglio sottolineano l’importanza del finanziamento nel contesto dell’impegno rivolto a potenziare l’efficienza delle infrastrutture idriche con lavori relativi alla ricerca e successiva riparazione delle perdite e sostituzione di qualche tratto della condotta comunale. Sarà così possibile dare soluzione a problemi annosi e rendere più efficiente il servizio di distribuzione erogato alla cittadinanza grazie ai numerosi interventi migliorativi che deriveranno dall’utilizzo delle somme concesse al Comune di Cinquefrondi. Si tratta di un risultato che premia anche il lavoro e l’impegno profuso dall’Amministrazione Comunale in un settore particolarmente importante, con riflessi rilevanti per la qualità della vita della comunità cinquefrondese.