L’Amministrazione comunale, considerato il protrarsi e l’acuirsi della crisi umanitaria provocata dalla guerra tra Russia e Ucraina, ritiene necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dall’afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, pertanto

INVITA i cittadini proprietari di immobili a voler manifestare la propria disponibilità alla cessione in locazione dei suddetti immobili da inserire nel progetto SAI

INVITA ALTRESI’ i cittadini a voler manifestare la propria disponibilità all’accoglienza dei profughi di guerra presso le proprie abitazioni.

I cittadini interessati dovranno compilare il modulo disponibile in questa pagina e presso l’ufficio Relazioni con il pubblico dell’Ente .