Questa mattina consegnata ufficialmente, come Amministrazione Comunale Cinquefrondi alla LADOS un auto che servirà a dare servizi sanitari e sociali a tante persone bisognose di cure. Ringraziamo l’associazione, alla quale abbiamo anche dato una sede, per i tanti servizi alle persone che offre sul territorio.

Costretti a sostituirci a una sanità che non c’è!