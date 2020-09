Lo staff di mister Perna si arricchisce di una importante figura professionale. Alfredo Tedesco sarà infatti il nuovo preparatore dei portieri della Cinquefrondese in questa nuova stagione.

Curriculum di tutto rispetto per mister Tedesco, inizia come preparatore dei portieri alla Deliese nella stagione 2000/2001, l’anno successivo affianca il coach dell’U.S.Palmese sempre alla guida della squadra per la preparazione dei portieri nel campionato di promozione centrando il primo posto, continua l’esperienza in eccellenza con l’U.S.Palmese nell’anno 2002/2003. L’anno dopo guida nel suo ruolo il Melicucco in promozione e nel 2004/2005 la Gioiese nel campionato di promozione, dove resta due anni vincendo il campionato. Promozione anche alla Cittanovese dove vince i playoff e raggiunge l’eccellenza. Dopo una stagione in prima categoria alla guida della società sportiva Calcio Palmi nella stagione 2008/2009 recupera la serie maggiore guidando la Cittanovese in serie D. Dall’anno 2009/10 segue ininterrottamente come preparatore dei portieri la U.S. Palmese per 4 anni dove conquista la promozione in eccellenza. Successivamente vincendo il campionato di Eccellenza conquista la serie D con il record di punti e l’anno successivo, porta la squadra alla sua prima salvezza in serie D ai play out.

Un collaboratore preparato e vincente dunque per mister Perna e la Cinquefrondese.

La società inoltre vuole esprimere vivi ringraziamenti a mister Francesco Arena, preparatore dei portieri della scorsa stagione, per la professionalità e i risultati raggiunti. Confermato anche in questa stagione ha dovuto rinunciare all’incarico per motivi di lavoro. A lui l’augurio dell’Usd Cinquefrondese per le migliori fortune lavorative e professionali.