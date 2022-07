Novità in casa Cinquefrondese, che dopo aver affidato la nuova guida tecnica a mister Santo Logozzo, affianca due figure di prestigio con i quali il tecnico ha già lavorato in passato.

Il preparatore atletico e vice allenatore sarà Andrea Logozzo che dopo le esperienze con Gioiosa, San Luca e StiloMonasterace, arriva con grande entusiasmo alla Cinquefrondese.

Vincenzo Audino sarà invece il nuovo allenatore dei portieri. Dopo le esperienze da calciatore ha intrapreso il percorso da allenatore dei portieri ottenendo grandi risultati, arriva a Cinquefrondi dopo le ultime tre stagioni a Gioiosa Jonica.

Queste le sue parole in merito.

“Ringrazio la società del Gioiosa Jonica che mi aveva riconfermato anche per questa stagione ma ho deciso di iniziare una nuova avventura e di sposare il progetto della Cinquefrondese che ha dimostrato grande volontà nel cercarmi. Sono contento di tornare a lavorare con mister Logozzo per il quale nutro grande stima ed affetto.”