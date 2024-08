Di GiLar



Da diversi giorni sia su WhatsApp che tramite sms dei cellulari a centinaia di utenti (tra questi a chi sta scrivendo), arriva un messaggio molto strano del tipo, “Ciao papà ho rotto, ho perso il telefono, questo è il mio nuovo numero, puoi salvarlo e scrivermi su…”, un indirizzo web che porterebbe a una vera e propria truffa perché si rischia di svuotare i conti correnti bancari.

Ovviamente nel caso di chi scrive, non avendo figli (almeno a mia saputa), la truffa è sgamata e quindi si evita di cliccare nel link e soprattutto di eliminare il messaggio non salvandolo assolutamente nella rubrica telefonica. Ma chi ha figli il problema si potrebbe porre e quindi, sono guai!

Da quello che si legge in diverse testate, questa truffa ha degli step e la truffa si concretizza quando arriva una richiesta di soldi per pagare una bolletta oppure, peggio, se viene inviato l’Iban. Quindi stare attenti a questi spedienti di balordi truffatori quando arrivano messaggi del genere, eliminatelo direttamente senza esitare un attimo.

Tra le vittime di questi raggiri ci sono caduti in tanti, tra cui anche personaggi celebri, ecco, tenetelo bene a mente e ditelo ai vostri cari che è semplicemente una truffa perpetrata da abili ladri “specializzati” che non hanno nient’altro da fare che rubare.

Quando si ricevono messaggi di questo tipo, le forze dell’ordine consigliano di non rispondere. In caso si fosse già risposto, l’esortazione è di non cedere alle richieste, cancellare la chat e qualora il numero fosse stato salvato, eliminarlo dalla rubrica.