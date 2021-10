Grande solidarietà a Mimmo Lucano per una sentenza vergognosa, si condanna un uomo colpevole di umanità (13 anni e 2 mesi e 700.000 euro di multa). Una brutta pagina della giustizia, una parte della magistratura senza più credibilità, una condanna politica. Ha fatto politiche di accoglienza e umanità. Sono convinto che alla fine verrà assolto, per me Mimmo Lucano è un uomo giusto, un simbolo di umanità e di fratellanza universale. Ha agito per il bene e non per il male. Non sempre la giustizia coincide con la legalità.

Pino Ciano – segretario provinciale di Rifondazione Comunista ( Reggio Calabria)