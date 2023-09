Nel corso del 3 settembre, Valditara ha manifestato la propria intenzione di voler apportare una modifica al percorso di studi degli istituti tecnici, riducendo la durata dai noti 5 anni a soli 4.

Coloro che abbracciano le nostre direzioni lo fanno poiché ci adoperiamo in un’opera che sicuramente è maestosa e rivoluzionaria, portatrice di un bene reale e concreto per gli studenti, perché noi di Casa Degrelle già in un dibattito (tenutosi il 12 agosto), che ha accompagnato successivamente un articolo sulle testate giornalistiche locali che prende il nome di “Immigrazione, dibattito di Casa Degrelle Catanzaro”, in cui si era chiaramente espressa la volontà di una riduzione del percorso scolastico e una riflessione sull’importanza di sopperire al calo demografico italiano, avevamo parlato. Perciò condividiamo l’iniziativa del ministro, ma auspichiamo che l’iniziativa si estenda su tutti gli istituti scolastici e non solo quelli tecnici.

Noi continueremo con le nostre battaglie, perché ora i risultati stanno emergendo!

Così Claudio Maria Ciacci componente Direttivo CasaDegrelle e Niccolò Ruscelli Responsabile della Comunicazione