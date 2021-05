In quella maledetta domenica dopo mesi di chiusura, dove al relax si doveva unire il piacere ritrovato di una libertà in mezzo alla natura, ecco la tragedia, in Piemonte, alla funivia del Mottarone. 14 morti e cinque famiglie spezzate, tra cui un bimbo di 9 anni.

E anche in questa tragedia la Calabria paga due vittime, si tratta di due ventenni calabresi e lo si scopere man mano che la lista delle vittime inizia ad avere un nome.

I due ventenni, fidanzati, residenti a Diamante nel Cosentino sono Serena Cosentino, 27 anni (nata a Belvedere Marittimo ma residente a Diamante) e Hesam Shahisavandi, 23 anni (nato in Iran e residente a Diamante). .

Il sindaco di Diamante Ernesto Magorno, si fa portavoce di una città sconvolta, “Una notizia che non avrei ma voluto dare alla nostra comunità. Purtroppo, nel tragico incidente della funivia di Stresa hanno perso la vita due ragazzi di Diamante: Serena Cosentino e Hesam Shahisavandi. A nome di tutta l’Amministrazione comunale e dell’ intera comunità ci stringiamo, sconvolti da quanto accaduto, al dolore delle famiglie che immaginiamo, in questi momenti, devastate da un dolore inenarrabile. Ci siamo immediatamente attivati per essere loro vicini in questi difficili momenti e nei contatti con le autorità del luogo dove si è svolto il tragico incidente. Chiedo a tutti di rivolgere una preghiera alla nostra Immacolata per i due giovani concittadini scomparsi e per le loro famiglie alle quali la cittadinanza di Diamante è vicina in un abbraccio commosso e fraterno”.