I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno eseguito nei confronti di un 48enne domiciliato a Rocca Imperiale la misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, per i reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravati.

La vicenda veniva a conoscenza dei Carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico a fine settembre, quando la vittima subiva un violento pestaggio ad opera dell’odierno arrestato, tanto da farlo andare in ospedale, dove gli venivano riscontrate traumi e contusioni con una prognosi di 20 giorni.

A seguito di ciò i militari iniziavano una meticolosa attività investigativa per ricostruire la vicenda, appurando che il 48enne vantava un credito di 500 euro verso la vittima, riconducibile all’anno prima e dal momento che quest’ultima non era riuscita ancora a saldarlo, l’indagato l’aveva dapprima minacciato di spacciare cocaina per suo conto, circostanza assolutamente rifiutata e quindi era passato alle vie di fatto.