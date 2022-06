Si è svolto ieri, alla presenza del MISE, l’incontro tra le organizzazioni sindacali fai Flai Uila e la

dirigenza di Lactalis a cui la B.U. Castelli fa capo.

Il MISE, nel coordinare l’incontro, ha comunicato che a seguito di recenti disposizioni interne non

può convocare il tavolo di crisi richiesto dalle OO.SS., mettendo comunque a disposizione delle parti

tutte le competenze in capo al Ministero, compresa la disponibilità del Ministero del Lavoro.

Il Sindacato ha prontamente palesato la sua contrarietà ad una procedura, solo recentemente adottata

dal Ministero, che rischia di frammentare la vertenza nazionale e che pertanto, ricercheremo

costantemente il ruolo guida delle Istituzioni centrali, avendone sperimentata più volte l’importanza.

Durante il confronto, lo stesso Mise, dopo aver riscontrato le posizioni distanti emerse tra le parti, ha

invitato le stesse ad un approfondimento di merito da realizzarsi però a livello periferico.

L’Azienda, nel ribadire la chiusura degli stabilimenti di Reggio Calabria e di Ponte Buggianese

nonché gli esuberi nello stabilimento di Santa Rita, ha comunicato, su sollecitazione del Mise, la

disponibilità ad individuare ogni strumento possibile per ridurre l’impatto sociale, compresa

l’adesione ad un possibile progetto di reindustrializzazione per il sito di Reggio Calabria.

Fai Flai UILA hanno ribadito la necessità di un tavolo unico nazionale, alla presenza delle

rappresentanze, delle strutture territoriali e delle Istituzioni regionali, affinché ci sia la più ampia

partecipazione e contributo di tutti i soggetti coinvolti, indispensabile per garantire la continuità

produttiva ed occupazionale, che resta l’obiettivo principale da perseguire.

Nel pomeriggio del 13 giugno sarà convocato il coordinamento sindacale per fare il punto sulla

vertenza e decidere le prossime mosse.