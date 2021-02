In relazione alla vicenda del bando per i Centri Diurni per Minori, ad

oggi, i tentativi di arrivare ad una soluzione condivisa con

l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria sono stati vani. Si

tratta – sostengono i Segretari Cgil, Cisl e Uil – di una battaglia

che riguarda innanzitutto i diritti dei minori in un’epoca di

emergenza sanitaria, sociale ed economica, che ha aumentato

esponenzialmente il rischio di povertà educativa di intere generazioni

e comunità territoriali. In un contesto in cui la pandemia ha generato

incertezze e disgregazione sociale, ci saremmo aspettati

dall’Amministrazione Falcomatà un altro approccio. I servizi dei

Centri Diurni, in questo periodo in cui la tenuta relazionale della

comunità è fortemente stressata, fungerebbero da valvola di

contenimento di un possibile disagio diffuso dovuto alle restrizioni e

alle chiusure delle attività delle agenzie ludiche e ricreative.

Dopo lunghi mesi di estrema sofferenza inoltre – continua la nota – si

corre il rischio di compromettere il futuro di lavoratrici e

lavoratori e delle loro famiglie che si ritroveranno senza lavoro

dopo anni di investimenti personali e professionali. Un patrimonio di

conoscenze, professionalità e relazioni che tutta la comunità reggina

non può permettersi di perdere.

Chiediamo pertanto – concludono i Segretari – il ritiro, da parte

dell’amministrazione comunale, del bando e contestualmente aprire un

tavolo alla presenza delle organizzazioni sindacali e del Forum del

Terzo Settore, per dare avvio con la massima urgenza alla definizione

del Piano di Zona, elemento essenziale per una concreta programmazione

delle politiche di welfare nella nostra città.

Le Organizzazioni Sindacali di CGIL, CISL e UIL nel sostenere tale

scelta, aderiscono all’invito ricevuto dal Forum del Terzo Settore di

Reggio Calabria e saranno presenti giovedì 25 febbraio in Piazza

Italia per ribadirne le ragioni.