“Apprendo la gravissima notizia di cronaca relativa a quanto verificatosi a Cetraro, dove, nella tarda serata di ieri, dei malviventi hanno eploso colpi di pistola verso la macchina del comandante di Stazione dei Carabinieri, nel bel mezzo della Marina della cittadina tirrenica. Una vicenda di una gravità inaudita. Nel condannare con assoluta fermezza quanto accaduto esprimo tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza all’Arma dei Carabinieri e, in particolare, al Maresciallo Ambrosio”. È quanto rende noto il consigliere regionale, Graziano Di Natale, vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta, che così prosegue: “Non è questa la Calabria che mi piace raccontare. Non è questa la vera Cetraro, comunità ridente, composta da persone pulite e per bene che non hanno nulla a che vedere con quanto barbaramente avvenuto. Sono convinto -prosegue il Segretario -Questore dell’assemblea regionale- che tali atti devono essere condannati senza nessun indugio ed auspico, sin da subito, che gli organi inquirenti possano assicurare alla giustizia gli esecutori ed eventuali mandati di tale gesto.

Questa terra -conclude Di Natale- non può e non deve tornare indietro. Porgo, infine, la mia vicinanza a tutti i cittadini cetraresi con la consapevolezza che sapranno prontamente reagire nonostante l’efferato gesto. La lotta alla ‘Ndrangheta non deve indietreggiare di un millimetro”.