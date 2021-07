Sabato 31 luglio alle ore 17,00 nella Sala Vescovile della Comunità di Oppido Mamertina si svolgerà la cerimonia d’incorporazione in Serra International del club di Oppido Mamertina-Palmi.

Il Serra è un movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa.

Nato in America, il movimento ha assunto il nome di un frate minore francescano, Juniper Serra, che nel ‘700 fu evangelizzatore di vaste aree del “nuovo mondo”.

Tra gli scopi dei Club, c’è quello di aiutare il Seminario nell’occuparsi degli aspetti che riguardano il rapporto della Chiesa con i giovani, riunendoli insieme alle famiglie, per creare momenti di riflessione alla ricerca della possibilità che in ognuno di essi si riveli, se esiste, la vocazione al sacerdozio.

Ma non solo. Uno dei momenti fondamentali dell’attività dei “serriani” è la preghiera, che precede ogni incontro di lavoro. Inoltre, i volontari si prodigano per diffondere l’idea che la Chiesa, il Seminario e le vocazioni, si possono aiutare anche con una forma di missionariato laico che impegna uomini e donne.

Nell’attività del Club, c’è anche la divulgazione della cultura, della solidarietà e la promozione di quei valori etici che sono alla base della civile convivenza tra gli uomini.

Saranno presenti per l’occasione: Antonietta Bonarrigo, Presidente del Club; Paola Poli, Presidente nazionale; Michele Montalto, Governatore Distretto 77 Sicilia Calabria; Oreste Arconte, presidente Club Reggio Calabria; per il Serra International, Mariuccia Lo Presti Past Governatore e Mons. Francesco Milito Vescovo della Diocesi Oppido Mamertina-Palmi.

Dopo la consegna della Charter, il programma prevede alle ore 18,00 la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Francesco Milito, nella Cattedrale di Oppido Mamertina.

Un brindisi augurale concluderà l’evento.