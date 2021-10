In occasione della ricorrenza del 94° anniversario della nascita del sen. Girolamo Tripodi, la Fondazione a lui intitolata organizza per il prossimo 19 ottobre la cerimonia di premiazione della II edizione dei “Premi di Studio Girolamo Tripodi”.

Tale iniziativa è stata promossa, così come la precedente edizione, in ottemperanza dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le attività della stessa, prevede “l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi”.

I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo “Mommo” Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza. Sempre schierato accanto agli ultimi, Mommo è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza in un avvenire improntato alla libertà e alla giustizia sociale. Durante la sua militanza ha intuito l’ineludibilità della tutela dell’ambiente e si è strenuamente battuto contro la costruzione della centrale a carbone che negli anni ’80 avrebbe stravolto l’ecosistema della Piana di Gioia Tauro. Lungo tutto l’arco della sua vita, e senza tentennamenti, Girolamo Tripodi ha avversato con coraggio e tenacia le organizzazioni mafiose divenendo un punto di riferimento per quanti, non solo in Calabria, sono impegnati nella lotta per l’affermazione della legalità e per sconfiggere la ‘ndrangheta.

Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia collettiva che non va dispersa e che ha rappresentato la prima e finora unica stagione di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Nella giornata del 19 ottobre verranno premiati i più brillanti diplomati dell’anno scolastico 2020/2021 delle due scuole di Reggio Calabria interessate.

La premiazione degli studenti, concordata in collaborazione con i Dirigenti Scolastici degli Istituti coinvolti a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

– Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona (Reggio Calabria), presso Scuola Primaria di Catona Via Regina Elena, con cerimonia di premiazione a cominciare dalle ore 09,30;

– Istituto Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria, presso Istituto “E. Fermi” Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, con cerimonia di premiazione a cominciare dalle ore 11,30.

Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro.

Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.