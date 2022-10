Giovedì mattina,presso la Parrocchia Maria S.S. Della Colomba di San Martino di Taurianova, per i bambini della scuola dell’infanzia, gli alunni di scuola primaria e seconda di I° grado e il personale docente e non, del plesso di scuola facente parte dell’I.C. F. Sofia Contestabile, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’ anno scolastico.

Ad attenderli il Parroco Don Pino De Raco, la Dirigente scolastica Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, la Vice Preside Stefania Sorace, il Presidente d’Istituto Gaetano Santoriello e i genitori per rappresentare l’abbraccio e la disponibilità alla cooperazione costruttiva dell’ intera comunità scolastica .

Pensando all’impegno che attende scolari, studenti, insegnanti, collaboratori, famiglie, si sente la volontà di mettere questo nuovo anno scolastico sotto la protezione divina, attraverso un momento di “festa cristiana” .

Un modo per affidare questo nuovo anno di scuola al Signore, per ricordare che c’è qualcuno al di sopra di noi, che ci ama e ci accompagna in ogni momento della nostra vita.

Per rammentare che lo studio, la scuola, l’istruzione rappresentano un bene da tutelare.

La scuola è una grande opportunità, che per molti è scontata ma che ancora oggi, in molte zone del mondo, è un privilegio per pochi.

Gli Insegnanti di religione cattolica (IRC), le maestre, gli insegnanti e i professori hanno curato la liturgia rendendo parte attiva gli alunni, che sono stati partecipi sia con le loro preghiere, sia con il silenzio e l’ascolto; i genitori hanno allietato la funzione religiosa con l’esecuzione dei canti.

“Ogni cambiamento ha bisogno di un cambiamento educativo che coinvolga tutti. Un proverbio africano dice che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, come condizione per educare” dice Papa Francesco; messaggio, che ritorna nelle parole dell’ omelia del Parroco Don Pino, che lascia un invito alla riflessione per le famiglie e il personale scolastico.

Alla fine della liturgia, un momento finale “costruito” con la presenza degli alunni di scuola secondaria di I° grado e il Presidente d’Istituto Sig. Santoriello; da sfondo alla preghiera degli alunni la bandiera della Pace, con l’augurio, che dopo anni di restrizioni, la comunità scolastica possa ritornare a respirare quell’aria serena che tanto è stata desiderata.

La scuola, luogo della conoscenza per antonomasia, è anche spazio di socializzazione, dimensione di accoglienza, occasione di integrazione.

L’auspicio che quest’anno la scuola possa tornare ad essere pienamente lo spazio di socializzazione che conosciamo, che i sorrisi possano inondare le giornate di bambini e studenti , semplici gesti il cui prezioso valore si è potuto comprende proprio quando non hanno più rappresentato la normalità.