Grande successo di adesioni anche per questa VI edizione del “Premio Artistico Letterario Apollo School 2024”.

Si è svolto anche quest’anno l’appuntamento con la cultura, sotto forma di espressione artistica e letteraria, per gli studenti degli istituti delle scuole secondarie, di primo e secondo grado del territorio.

Terminato il percorso creativo, che ha visto gli allievi reggini cimentarsi in prove di espressione linguistica, artistica e tecnologica, per dare corpo al proprio estro, si giunge alla fase finale, quella della consegna degli ambiti premi.

Natalia Spanò, presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”, ideatrice e realizzatrice della kermesse, accende, ancora una volta i riflettori sui giovani e gli offre spunti di riflessione e creatività, proponendo un progetto, sempre accolto con grande entusiasmo dagli istituti scolastici, che dà loro la possibilità di mettersi in gioco, esprimendo e sviluppando tutte le proprie potenzialità.

Come sempre alto il livello dei lavori presentati al contest dagli studenti e pervenuti alla commissione esaminatrice composta da Daniele Amaddeo, titolare Librerama; Aldo Sacchetti, fashion designer; Elena Inuso, scrittrice; Davide Nucera, fondatore e direttore editoriale CityNow.

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 14 maggio, alle ore 15, presso la sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria.