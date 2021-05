Riceviamo e pubblichiamo

Il titolo forse può fare pensare a qualche favola magari con il lieto fine, in questo caso, però, non c’è nessun lieto fine.

Il Comitato, che tanto bene aveva operato, si è disciolto per incompatibilità tra i vari componenti. Purtroppo in questo ultimo periodo il presidente Mercuri piuttosto che avvalersi della collaborazione dei componenti il Comitato, preferisce interagire con persone, senz’altro ex-perte ma che con il Comitato dialisi non c’entrano per nulla.

Questa sua collaborazione ha portato a situazioni in cui il Comitato, piuttosto che operare “per qualcosa” si è trovato ad agire “contro” e di sicuro non è questo lo spirito con cui si è a suo tempo costituito.

Fatta questa breve premessa, i sottoscritti Maria Barbera (consigliere), Claudia Lentini (vice presidente) e Salvatore Spinoso (segretario) lasciano il Comitato, non ritrovando all’interno dello stesso la serenità e la correttezza che lo hanno caratterizzato per tanto tempo.

Gli stessi si dissociano da eventuali scritti pubblicati anche a nome del “Comitato” che, di fatto, non esiste essendo rimasto Mercuri da solo!

Barbera Maria, Lentini Claudia, Spinoso Salvatore