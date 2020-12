La situazione al Centro Dialisi è sempre più critica? Abbiamo posto in essere alcune criticità in merito a dei contagi da Coronavirus, siamo stati i primi e come per condizione di dare fiato alla bocca, attaccati perché forse, la notizia era falsa. Ovviamente anche accusati di “facili allarmismi” da chi magari ignorava finanche l’esistenza della notizia stessa, ma si sa, a volte non si comprende che pubblicare delle “fake”, è un reato, così come è un reato la calunnia, ma noi siamo gente buona dal cuore grande e capiamo anzi, diciamo pure che, “compatiamo”.

Adesso si apre un nuovo problema, e di questo non abbiamo ancora conferme ufficiali se non quello della testimonianza di una paziente del Centro che ci contatta asserendo che mancano gli infermieri, in quanto “non si sono presentati” e che “c’è solo un’infermiera”. È vero? Non è vero? Così come è giusto e soprattutto come condizione quasi obbligatoria, adottiamo il beneficio del dubbio in attesa della conferma ufficiale. Ma se qualora fosse vera la notizia, si aprirebbe non solo una condizione di una gravità inaudita sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista della responsabilità morale, inaccettabile ed esecrabile.

Ieri abbiamo dato la notizia che, 5 infermieri più un Oss sono risultati positivi e quindi per un totale di 10 infermieri in servizio, di questi tre sembra che sono in malattia e quindi ne rimarrebbero due attualmente in servizio per gestire il Centro Dialisi, è vera o no la notizia? Certo, la carenza di personale, è stata sempre posta in essere da questo giornale in molte occasioni, ma solo a tutela del Centro diretto dal dott. Vincenzo Bruzzese, considerato una vera e propria eccellenza sanitaria calabrese, menzionata pure in un importante quotidiano nazionale come il Corsera.

Stamani dopo che ieri avevamo reso pubblica la preoccupazione a causa dei positivi, non senza polemiche si intende, stamani abbiamo appreso, ribadiamo, tramite la testimonianza di una paziente tutta da verificare in quanto non siamo riusciti a raggiungere nessuno per avere conferme in merito. Abbiamo appreso la notizia che poche ore fa, è risultato positivo anche un medico del Centro Dialisi.

E quindi… avulsi da ogni polemica, la questione di quanto “denunciato”, è vera o no?

(GiLar)