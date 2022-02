Le segreterie regionali di FILCAMS CGIL – UILTUCS UIL esprimono forte preoccupazione per la condizione ed il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle società legate al gruppo Perri, dopo il sequestro dei beni e delle attività.

Già da due anni si trascina una vertenza complicata con l’azienda rispetto alla rete degli ipermercati che sono stati chiusi in attesa di essere ceduti a qualche altro nuovo brand della distribuzione commerciale.

In questo periodo i lavoratori hanno avuto come unica assistenza i pochi soldi degli ammortizzatori sociali e poche certezze e speranze in una futura ripresa.

A questa condizione si aggiunga il calo delle attività all’interno del centro commerciale “due mari”, che rischia di trascinare nel baratro, oltre che i lavoratori dipendenti dell’ipermercato, anche le altre attività commerciali, della ristorazione e dei servizi.

Vista l’aggravarsi della situazione, le Segreterie Unitarie, si incontreranno nelle prossime ore, per mettere in campo ogni necessaria azione a tutela dell’occupazione, a partire dalla necessità di incontrare il commissario giudiziario del Centro Commerciale.

Segreterie regionali Calabria