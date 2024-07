Un’estate intensa per i giovani di Terranova Sappo Minulio e Scroforio, nel segno della partecipazione e della socialità che crea futuro. Il prossimo 15 luglio prenderanno il via i “Centri Estivi 2024” organizzati e promossi dal Comune terranovese. Il programma avrà come target ragazze e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

Le attività si svolgeranno in località Tonnara di Palmi (trasporto predisposto dall’Ente) nelle giornate del 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 luglio.

Pranzo, ombrellone, attività sportive e tanto divertimento: questa l’offerta dei “Centri Estivi 2024”.

Il programma, fortemente voluto dal Sindaco avv. Ettore Tigani, è seguito dall’Assessore Carmen Larosa e dal Vicesindaco Andrea Ricevuto.

«Mettiamo a disposizione dei nostri ragazzi un ulteriore servizio votato all’aggregazione sana, al divertimento e alla condivisione – ha affermato il Primo Cittadino -. I Centri Estivi offriranno a tanti giovani terranovesi, e di conseguenza alle loro famiglie, un’opportunità di svago e intrattenimento positivo. Abbiamo lavorato, inoltre, per coinvolgere attivamente i giovani della Casa Famiglia “Emmaus”di Scroforio anche in questa iniziativa. Il 2024 è un anno particolarmente importante per le politiche giovanili sul nostro territorio e, anche in futuro, proseguiremo il percorso di implementazione delle azioni a sostegno dell’aggregazione, della formazione e dell’inclusione che diventa crescita condivisa».