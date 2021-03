Come da noi anticipato oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito ed ha optato per il rinvio delle elezioni. Si dovrebbe votare tra il 15/9 e il 15/10

Il Consiglio dei ministri, da quanto si apprende, ha approvato il decreto legge che rinvia le elezioni amministrative e suppletive a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Una soluzione che è stata presa a causa della corsa dei contagi coronavirus.

Il provvedimento riguarda le Comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Il decreto dispone il rinvio a causa “del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”.

