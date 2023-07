«È stato un incontro proficuo che ci ha consentito di poter meglio comprendere le dinamiche in corso all’interno dell’Amministrazione comunale di Caulonia e quali potranno essere gli scenari futuri politico-amministrativi del nostro amato paese. È certo, comunque, che noi siamo disponibili al confronto costante e a individuare delle soluzioni alle criticità emerse. Il tutto per il bene della nostra comunità». È quanto sottolineano i componenti del coordinamento di “Caulonia Unita” all’indomani dell’incontro con il sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso e l’assessore Antonella Ierace. Incontro che si è svolto nella sede dell’Associazione Culturale “Benessere per la Jonica”, che ha ospitato il gruppo politico “Caulonia Unita” come avvenuto in passato con altri gruppi e movimenti politici del territorio.

I lavori sono stati aperti e moderati dal dott. Franco Napoli che dopo aver ringraziato gli amministratori presenti ha aggiunto: «Questo incontro è stato richiesto perché i sostenitori del gruppo Caulonia Unita sono molto preoccupati per le sorti del Paese e si chiedono come andrà a finire viste le tante problematiche che sembra stiano mettendo in difficoltà la gestione del governo cittadino». Interrogativi che sono stati ribaditi dai componenti del coordinamento di “Caulonia Unita” presenti all’incontro, l’avv. Lara Cirillo il tecnico sanitario Giovanni Di Landro e l’imprenditrice Patrizia Papandrea, che hanno richiamato l’attenzione su una serie di criticità presenti sul territorio, dalle difficoltà di eseguire e completare i lavori alla Rupe Maietta, al rapporto con la Sogert, ai lavori del Palazzo Municipale e delle opere pubbliche su immobili scolastici, il problema dell’erosione costiera, la manutenzione viaria e la pulizia del paese, la carenza del personale comunale. Altri interrogativi posti sono stati quelli relativi allo stato dell’arte del piano economico di rientro e su quello che potrà essere la sorte del bilancio comunale che sarà il punto nodale all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, dove, fra l’altro, si prospettano confronti serrati all’interno dell’attuale maggioranza consiliare.

Il sindaco Cagliuso e l’assessore Ierace hanno evidenziato la carenza del personale con 20 unità collocate in pensione nell’ultimo periodo, mentre altre 4 lo saranno nei prossimi mesi, con le conseguenti difficoltà che ne derivano anche a fronte dell’impossibilità di poter assumere altro personale. Problematica la situazione dei lavori alla Rupe Maietta dove ci sono delle questioni da risolvere con la ditta che sta operando al primo lotto, mentre la ditta che si è aggiudicata i lavori del quarto lotto non può iniziare se non viene liberato il cantiere. Ritardi che gli amministratori stanno cercando di accorciare con un costante dialogo con gli interessati. Relativamente al capitolo Sogert è emerso che è volontà dell’amministrazione giungere alla risoluzione del rapporto, che prosegue per motivi tecnici, e concludere con l’esternalizzazione del servizio che sarà gestito direttamente dal Comune. È emerso, inoltre, che la consegna del Palazzo Municipale slitta per carenza di fondi, lo stesso dicasi per altre opere pubbliche, mentre si lavora alla progettazione prevista dal Pnrr pensando comunque al futuro. Per il problema dell’erosione costiera il sindaco ha preannunziato azioni concordate con l’Assemblea dei Sindaci della Locride. Anche sul problema del Poliambulatorio il sindaco ha aggiunto che sono previsti fondi regionali per dare nuova linfa.

Si rimane in attesa del parere del Ministero per quanto riguarda il piano economico finanziario mentre le dinamiche all’interno della maggioranza saranno affrontate nei prossimi giorni con il banco di prova del Consiglio comunale dedicato al bilancio.

«Stiamo lavorando quotidianamente senza sosta per risolvere le tante problematiche che abbiamo trovato», hanno dichiarato il sindaco Cagliuso e l’assessore Ierace, che hanno concluso affermando: «Oggi Caulonia ha bisogno di stare unita in ogni sua componente politica e sociale, per poter affrontare i nodi che ci sono».

Dal coordinamento di “Caulonia Unita” è rimbalzata la volontà di dialogare e dare un contributo anche diretto per non deludere le aspettative dei Cittadini e per evitare strappi che potrebbero influire negativamente sul presente e futuro del Paese.