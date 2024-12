Caulonia laboratorio partecipativo sui beni culturali

L’Amministrazione Comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, l’assessore con delega ai beni culturali Antonella Caraffa, principale referente del progetto, la presidenza del consiglio comunale Agnese Panetta, referente per il Centro storico e il consigliere comunale Lorenzo Commisso, referente all’urbanistica, invita

la Cittadinanza, i tecnici, gli amministratori, le associazioni e tutti gli stakeholder a prendere parte attivamente al Laboratorio del Processo Partecipativo, in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio, che si terrà martedì 3 dicembre 2024, con inizio alle ore 10:00, presso “Casa Madre”, Piazza Seggio, Caulonia Centro.

L’evento, organizzato in collaborazione con il gruppo di lavoro della Soprintendenza ABAP della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Provincia di Vibo Valentia, rientra nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Ministero della cultura. Segretariato Regionale del MiC Calabria: “Paesaggi Reggini”, tavolo di lavoro e passeggiata urbana, condivisione di valori e criticità verso le prescrizioni di tutela e valorizzazione del centro storico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’obiettivo del laboratorio, strutturato applicando il metodo dell’Open Space Technology e la tecnica conosciuta come World-cafè, è determinare in maniera partecipata, valori e criticità del centro storico, elementi caratterizzanti fisici e della memoria identitaria, elementi emergenti del patrimonio storico architettonico e del tessuto urbano.

La giornata si svolgerà con un ruolo attivo dei partecipanti che prepareranno l’agenda con un contributo su quello che ritengono più rilevante dal proprio punto di vista, proponendo idee, domande, soluzioni, speranze, preoccupazioni, argomenti pratici o tecnici.

Terminate le discussioni, viene realizzato un report, che viene messo a disposizione dei partecipanti e che costituisce la base per le successive decisioni e/o implementazioni.