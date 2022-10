Cateno De Luca si candida a sindaco di Taormina “Metto a disposizione la mia competenza”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Non ho nessuna intenzione di candidarmi a Catania. Ora voglio rilanciare Taormina e riportarla ai livelli che merita, se lo vorranno i taorminesi”. Così Cateno De Luca in un comizio tenuto stasera a Taormina, nel corso del quale ha confermato di volersi candidare a sindaco nella Perla dello Ionio alle elezioni Amministrative del 2023.

“Nel 2018 avevo pensato di candidarmi a Taormina ma poi ho scelto Messina che era al disastro – spiega -. Ora la storia della mia candidatura su Catania non c’è mai stata. So che a Taormina si stanno già facendo sedute spiritiche per via della mia candidatura ma sia chiaro che non cerco poltrone. Non mi fa paura il dissesto finanziario, una situazione del genere l’ho già affrontata a Messina, dove la situazione era drammatica. So come muovermi e come affrontare questa ed altre difficoltà. Voglio anche dire che qui non serve fare una nuova versione dell’inno del Piave contro la mia candidatura. Il concetto di stranieri vale per altri, per quelli che non amano Taormina: io ho amato Santa Teresa di Riva e Messina più di altri del luogo, lavorando per la comunità. Se i taorminesi lo vorranno io metto a disposizione la mia competenza”.

