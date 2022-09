“Il parere favorevole espresso dal Parlamento ad un ordine del giorno presentato dalla deputata Wanda Ferro, nell’ambito dei lavori dedicati al Dl aiuti bis, con la richiesta al Governo di prorogare le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico per dehors e tavolini di bar e ristoranti, va nella direzione auspicata di poter supportare gli esercenti in questo momento difficile dal punto di vista economico. Ringrazio Wanda Ferro per l’impegno profuso e per aver recepito quella che è stata anche una mia sollecitazione politica, considerati gli importanti risvolti che un’iniziativa del genere avrebbe sul nostro territorio.

Ricordo che l’amministrazione comunale, facendo un importante sforzo finanziario, ha consentito la proroga fino al 30 settembre, senza alcun esborso per gli operatori, delle autorizzazioni già rilasciate per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico. Ora solo un impegno del Governo potrebbe consentire di estendere ulteriormente i termini della proroga almeno fino alla fine dell’anno, venendo incontro ai bisogni degli esercenti. Nell’auspicio che venga adottato un simile provvedimento, lavoreremo nelle more per garantire una gestione amministrativa delle procedure che sia sempre rispettosa delle regole vigenti e della sicurezza.

Certamente, è irrinunciabile il metodo della concertazione con le associazioni di categoria su cui crediamo molto, così come restano fondamentali la collaborazione e la condivisione istituzionale di tutte le forze politiche su problemi che toccano da vicino i cittadini”.