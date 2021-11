Nella mattina di oggi il Questore di Catanzaro, dott. Maurizio Agricola, si è recato nel Reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Pugliese –Ciaccio”, per manifestare la vicinanza della Polizia di Stato ai piccoli pazienti ai quali, a causa della pandemia, è loro impedito la ripresa dell’attività scolastica.

Ai ragazzi sono stati consegnati dal Questore e da funzionari della Divisione Anticrimine e dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alcuni gadget realizzati dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della P.S.

Nel corso dell’iniziativa, personale dell’U.P.G.S.P. è stata realizzato, utilizzando un canale neutro, il collegamento con la Centrale Operativa, nel corso del quale attraverso una chiamata da parte dei ragazzi al 113, è stata attuata una simulazione di cosa avviene in Sala Operativa quando il cittadino richiede un intervento delle Forze di Polizia.

Inoltre, è stata simulata una chiamata al numero dedicato su YOUPOL, la nuova App realizzata della Polizia di Stato, che permette di inviare segnalazioni, anche anonime, di bullismo e spaccio di droga.

Un momento gioioso ma ricco di significato per i piccoli pazienti, protagonisti per una mattina insieme con il Questore e i poliziotti di uno spaccato di vita vera.

Nell’attuale scenario di diffusione epidemiologica, l’iniziativa si è svolta nella massima garanzia a tutela dei partecipanti e, quindi, nel rispetto del quadro normativo relativo alle misure di contenimento del Covid-19.