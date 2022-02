Ieri mattina la Squadra Volante ha arrestato D.B.G., di 46 anni, per aver violato gli obblighi del regime della detenzione domiciliare cui era sottoposto.

Quando gli Agenti, durante i servizi di controllo, lo hanno trovato all’esterno della sua abitazione, l’uomo ha addotto motivazioni non giustificanti ragioni di necessità o urgenza della sua presenza sulla strada pubblica.

Pertanto, considerata la palese violazione della misura in atto, nonché la sua pessima biografia criminale, il 46enne è stato in arresto e, su disposizione del P.M. di turno sottoposto ai domiciliari.

Nell’udienza con rito per direttissima, svoltasi oggi, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il rispristino della detenzione domiciliare.