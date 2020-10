IL TENENTE COLONNELLO MASSIMO MONTEMURRO È IL NUOVO COMANDANTE DEL GRUPPO DI CATANZARO. SUBENTRA AL MAGGIORE BENITO ADDOLORATO, TRASFERITO NELLE MARCHE.

IL TEN. COL. MONTEMURRO, CINQUANTENNE DI ORIGINI COSENTINE, È LAUREATO IN GIURISPRUDENZA, SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO-FINANZIARIA E SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE.

L’UFFICIALE SUPERIORE, ALLA SUA PRIMA ESPERIENZA IN CALABRIA, PROVIENE DALLA SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI ROMA-LIDO DI OSTIA, POLO DI ECCELLENZA, DI SPECIALIZZAZIONE E POST-FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DOVE, PER OLTRE 7 ANNI, HA DIRETTO LE SEZIONI ADDESTRAMENTO E STUDI E STAMPA E RELAZIONI ESTERNE DELL’ISTITUTO, CURANDO LA FORMAZIONE CONTINUA E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.

FRA I PRECEDENTI INCARICHI RIVESTITI DALL’UFFICIALE FIGURANO QUELLO DI UFFICIALE DI COLLEGAMENTO INTERPOL, RAPPRESENTANTE DELLE FORZE DI POLIZIA NAZIONALI PRESSO I COLLATERALI ESTERI DI GRECIA E MONTENEGRO; ANCORA PRIMA, HA SVOLTO INCARICHI OPERATIVI PRESSO IL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI ANCONA E LA COMPAGNIA DI VENTIMIGLIA (IM).