Durante l’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno intensificato i servizi preventivi di controllo del territorio al fine di prevenire gli incidenti stradali nonché contrastare l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti tra i giovani. I controlli sono stati indirizzati in quelle aree ove insistono locali di intrattenimento che settimanalmente richiamano numerosi giovani da tutta la provincia, in particolare nell’orario serale e notturno.

Oltre 200 le persone identificate, mentre sono più di 100 i veicoli controllati dai militari dell’Arma, e venti i conducenti che sono stati sottoposti anche al test etilometrico.

Il bilancio è stato di 3 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e conseguente ritiro della patente, mentre una è stata denunciata per violazione della misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Catanzaro. Inoltre, una persona è stata segnalata al Prefetto quale assuntrice di sostanze stupefacenti poiché trovata in possesso di modiche quantità di marijuana per uso personale.