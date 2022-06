«Votare per Nicola Fiorita significa scegliere il cambiamento e dare al Comune di Catanzaro un’amministrazione libera, autonoma e vicina ai cittadini, ai bisogni dei più deboli, alle necessità dei giovani e degli anziani, delle famiglie e delle imprese, dei commercianti e dei professionisti». Lo affermano, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela e il gruppo catanzarese del Movimento 5 Stelle. «Con Fiorita – prosegue la nota – c’è l’entusiasmo di tante persone che credono in una Catanzaro protagonista, c’è una nuova classe dirigente, preparata, coraggiosa, piena di volontà e priva di interessi. È l’ultimo sforzo: domenica 26 giugno – conclude la nota dei 5 Stelle – votiamo Nicola Fiorita. Catanzaro deve essere la città dei catanzaresi, il centro della Calabria».