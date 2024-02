Catania, uomo colto da malore durante uscita Carrozza del Senato

CATANIA (ITALPRESS) – Momenti di panico questa mattina tra piazza Duomo e via Vittorio Emanuele a Catania durante i festeggiamenti della Carrozza del Senato per Sant’Agata per un uomo anziano colto da malore. L’uomo si è sentito male più o meno durante l’uscita della Carrozza dal Municipio e i sanitari del 118 sono intervenuti per immobilizzarlo e portarlo dentro l’autoambulanza. Secondo quanto detto dagli stessi sanitari si tratterebbe di un affaticamento durante la permanenza nella calca, ma non sarebbe in gravi condizioni. (ITALPRESS).

Foto: xo1