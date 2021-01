Il periodo di Carnevale è il momento più allegro e atteso dell’anno soprattutto per chi ama dare sfogo alla propria fantasia ideando maschere elaborate e maestosi carri allegorici destinati a sfilare per le piazze e le strade delle città tra balli e musiche. L’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, che impone il divieto di creare assembramenti di qualunque genere, impedirà lo svolgimento del Carnevale 2021 ma la tradizione si rinnoverà ugualmente nelle tavole in cui non mancheranno i piatti dedicati alla tradizione carnascialesca. La Calabria ha un’antica tradizione legata al carnevale che trova una delle sue massime espressioni nel carnevale di Castrovillari, risalente al lontano 1635 ma rilanciato alla grande nel 1959 grazie al professore Vittorio Vigiano. La manifestazione attira ogni anno ai piedi del Pollino migliaia di turisti provenienti non solo dalla Calabria ma anche dalle regioni vicine. Le tappe salienti dell’evento, dal giovedì grasso al martedì, sono quelle delle sfilate dei gruppi folkloristici che si uniscono ai carri allegorici e ai gruppi mascherati per dare vita al Gran Galà finale culminante con il falò di re Carnevale. Un momento di particolare rilievo è la “Sirinata d’a’ Savuzizza” del giovedì sera, che consiste in un concorso di serenate tradizionali. Dalla prima edizione ufficiale del 1959 ad oggi sono passati più di 60 anni e durante questo lasso di tempo il Carnevale di Castrovillari è stato riconosciuto tra le manifestazioni più prestigiose d’Italia insieme al Carnevale di Viareggio, di Ivrea, di Venezia e ad altri importanti carnevali che si celebrano nella nostra penisola. L’impossibilità oggettiva di dare luogo alle sfilate dei carri di cartapesta e delle ” Mascherate” porterà un ingente danno economico a tutte le attività commerciali, principalmente ai ristoranti, agli hotel e ai B&B che in questo periodo hanno sempre registrato il tutto esaurito. Le attività che sopravvivono alla crisi sono i supermercati, le edicole e le tabaccherie, in cui i più ottimisti tentano la fortuna giocando alla lotteria degli europei che ogni settimana distribuisce premi dal valore base di oltre 10 milioni di euro. La combinazione di sette numeri, dal costo di appena 2 euro, apre le porte al sogno milionario a cui partecipano ben 18 Stati. Le schedine possono essere compilate e giocate anche online dal sito della lotteria in cui si possono consultare i numeri estratti in tempo reale. Come dicevano in apertura, in questo 2021 in cui anche sognare le cose più semplici è diventato difficile , a portare un tocco di buonumore e di speranza nelle case degli italiani rimarranno come sempre le pietanze prelibate da preparare e gustare squisitamente in questo periodo come: polpette, castagnole alla ricotta, chiacchiere e pignolata di Carnevale.