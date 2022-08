Palazzo San Giorgio : Dopo un enorme grido di allarme lanciato dai cittadini residenti e da gran parte delle forze politiche finalmente i primi interventi di bonifica ad Arghillà sono stati avviati ma il tema è che l’intervento di bonifica non deve essere un attività occasionale ma un processo sistemico che riguarda l’intero comprensorio e che riguarda anche i disservizi relativi alla rete idrica ed alla manutenzione stradale – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale del Gruppo Pd a Palazzo San Giorgio.

Ho scritto al Sindaco Facente Funzioni ed al Presidente del Consiglio in relazione alla necessità di attuare un vero e proprio “Piano Shock” destinato e dedicato ad Arghillà perchè ritengo sia utile- aferma Castorina – che in questo territorio possa essere prorompente la presenza delle istituzioni non solo per tagliare nastri o inaugurare piazze ma nella vita quotidiana ed in relazione alle necessità giornaliere.

Ho chiesto, prosegue Castorina, la possibilità di un consiglio comunale aperto in loco per garantire a tutti di poter partecipare e portare soluzioni sostenibili con la presenza di tutte le istituzioni e le parti sociali supernado le contrapposizioni politiche e nell’esclusivo interesse di un territorio che non può essere consdierato in esilio da Reggio Calabria, se non si agisce ora quando lo si farà ?