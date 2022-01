Riceviamo e pubblichiamo dai legali della dott.ssa Bruzzone, per diritto di replica, la lettera di smentita a seguito delle dichiarazioni apparse in un articolo a firma di Ilaria Calabrò (la quale non è una nostra giornalista, ma abbiamo ricevuto e pubblicato il pezzo), dove il padre Salvatore Trovato Mazza parlava di “false dichiarazioni”.

“Le informazioni contenute nella lettera aperta a firma del sig. Salvatore Trovato Mazza (nei cui confronti ho già ricevuto mandato per procedere in sede penale e civile a nome e per conto della Dr.ssa Bruzzone), oltre ad essere gravemente lesive della onorabilità professionale della mia assistita, sono false e strumentali per le

seguenti ragioni, ampiamente documentabili: – Non è affatto vero che sia stata la Dr.ssa Bruzzone a “cercare” la

famiglia di Sissy Trovato per andare poi in tv a parlare del caso dal momento che la Dr.ssa Bruzzone ha ricevuto regolare mandato (scritto) solo il 20 febbraio del 2020 da parte della signora Patrizia Trovato Mazza (sorella di Sissy Trovato) ed è stata quest’ultima a cercare la Dr.ssa Bruzzone per affidarle il delicato compito di esaminare tutto il fascicolo relativo al caso di Sissy Trovato con l’obiettivo di effettuare una autopsia

psicologica, ossia un’indagine specialistica volta a stabilire se esistevano indicatori suicidari o meno a carico di Sissy Trovato 2

– Tale incarico era stato affidato alla Dr.ssa Bruzzone in seguito alla seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Venezia per suicidio

– Contestualmente all’incarico (avvenuto per iscritto), la Dr.ssa Bruzzone ha ricevuto anche il relativo fascicolo da esaminare (precisamente nel marzo del 2020) e ha iniziato contestualmente la sua analisi (peraltro a titolo gratuito).

– Nel giugno del 2020 la Dr.ssa Bruzzone informava prima l’avvocato Pini dell’esito della sua analisi, comunicando per iscritto a quest’ultimo che l’analisi effettuata non poteva escludere lo scenario suicidario per una serie di elementi che sono stati debitamente indicati. – NON è affatto vero ciò che sostiene il sig. Salvatore Trovato

Mazza ossia che la Dr.ssa Bruzzone abbia “abbandonato” improvvisamente e senza alcuna spiegazione la loro famiglia

dal momento che, dopo aver comunicato all’Avv. Eugenio Pini (uno dei legali della famiglia di Sissy) l’esito negativo della sua analisi, ha organizzato una riunione su piattaforma online con tutta la famiglia di Sissy, compreso il sig. Salvatore Trovato Mazza (riunione che è stata registrata) durante la quale la Dr.ssa Bruzzone, alla presenza anche di altri 3 consulenti della famiglia e dell’Avv. Pini stesso, ha chiaramente e ampiamente chiarito i motivi che la portavano a rinunciare all’incarico perché non poteva sostenere, in scienza e coscienza, che si potesse escludere il suicidio.

– In quell’occasione la Dr.ssa Bruzzone ha illustrato nel dettaglio le ragioni e gli elementi che l’hanno portata a tale conclusione, garantendo alla famiglia la massima delicatezza durante tale momento di confronto.

– Non è affatto vero che la Dr.ssa Bruzzone abbia da allora attaccato i famigliari di Sissy o promosso argomentazioni negative nei loro confronti.

– La Dr.ssa Bruzzone si è sempre e solo limitata a condividere i vari aggiornamenti sul caso in linea con quanto ampiamente divulgato anche dai principali organi di stampa, senza mai effettuare commenti negativi nei confronti di Sissy e dei suoi famigliari.

– Questa circostanza, ossia che la Dr.ssa Bruzzone ha ampiamente spiegato a tutti i famigliari di Sissy, nel giugno

del 2020, le ragioni che l’hanno portata a rinunciare all’incarico è stata confermata, per iscritto, anche dalla

sig.ra Patrizia Trovato Mazza.

Per tali ragioni, quanto riportato dal sig. Salvatore Trovato Mazza nella lettera aperta da voi pubblicata è falso, gravemente diffamatorio e suscettibile di recare grave danno alla mia assistita. Tale iniziativa diffamatoria si inserisce in un disegno persecutorio più ampio, organizzato e gestito principalmente da Mirko Zeppellini, ed è

stata posta in essere ora proprio perchè il caso di Sissy Trovato è stato preso in carico dal sedicente gruppo Emme Team, sigla dietro cui si nasconde il pericoloso truffatore seriale Mirko Zeppellini, smascherato nel giugno scorso dal programma Le Iene con la collaborazione proprio della Dr.ssa Bruzzone.

https://www.iene.mediaset.it/video/dietro-scoop-americani-cronacanera-tv_1068183.shtml

La Dr.ssa Bruzzone ha già presentato diverse denunce nei confronti di Zeppellini emme team per diverse tipologie di reati. L’aver smascherato Zeppellini emme team ha esasperato l’ossessione persecutoria di questo soggetto e il sig. Trovato Mazza è ormai partecipe di tale gravissima campagna diffamatoria basata sulla divulgazione di informazioni completamente false, strumentali e finalizzate a promuovere una versione gravemente distorta della

Dr.ssa Bruzzone per danneggiarla sotto il profilo professionale. A questo si aggiunga che la vostra giornalista ha dolosamente omesso di contattare la Dr.ssa Bruzzone, anche telefonicamente, per consentirle di specificare che quanto a lei attribuito dal Sig. Salvatore Trovato Mazza è falso e gravemente lesivo della sua onorabilità

professionale.”