Caruso, sindaco di Molochio : “Ecco come è nata la visita del Principe Alberto di Monaco”

Il 16 maggio, i sindaci dei Comuni di Cittanova e Molochio sono stati ricevuti, al Palazzo Dei Principi di Montecarlo, da sua Altezza Serenissima Alberto II e nel corso della giornata e in quella precedente sono stati impegnati in ripetute riunioni con il suo staff per organizzare la visita ufficiale di sua Altezza che verrà effettuata a Cittanova, Molochio e Gerace.

Il tutto si è svolto nella cornice della presentazione della nuova struttura organizzative delle Associazioni, italiana e francese, dei Siti Storici Grimaldi alla quale i due primi cittadini sono intervenuti insieme ai Sindaci degli altri Comuni che ne fanno parte. Dell’ Associazione fa anche parte il Comune di Gerace. Nella giornata monegasca la presentazione che si è svolta alla presenza del Principe Alberto è stata preceduta, presso la Sala Consiliare del Comune di Monaco, da una riunione operativa dove erano presenti tutti i rappresentanti che fanno parte dell’Associazione Italiana i quali hanno incontrato l’Assessore monegasco Jacques Pastor, il dottor Marco Colasanti Presidente della Fondazione Albert II e l’Ambasciatore Italiano a Monte Carlo Giulio Alaimo.

A margine di questo evento i due primi cittadini di Cittanova e Molochio avevano dichiarato quanto segue:

“La presenza del Principe nei tre Comuni reggini e Siti Storici Grimaldi , oltre ad essere un evento epocale ancor più che storico, rappresenta il coronamento e allo stesso tempo l’ incipit di un percorso già iniziato ma che dovrà crescere nel tempo. La vicinanza del Principato verso le nostre comunità è un privilegio del quale dobbiamo farne una bandiera e che dovrà essere coltivato nel tempo e al quale dovrà essere data la massima attenzione possibile. In futuro questo legame e quello con i Comuni che fanno parte dell’Associazione dovrà essere incentivato, implementato e

considerato come una perla che va custodita gelosamente”.

L’ Associazione dei Siti Storici Grimaldi è composta dai Comuni il quale territorio è tutto o in parte riconducibile agli ex Feudi Grimaldi. Molochio, a quel tempo era una parte del territorio dei Feudi dove venivano svolte attività lavorative. La lavorazione del legname era il segmento più importante delle attività presenti sul territorio oggi Comune di Molochio. Anche il Villaggio Trepitò, nelle quali vicinanze si trovano le Cascate Mundu e Galasia (uno dei geositi presentati all’ UNESCO dal Parco Nazionale D’ Aspromonte) a quel tempo era parte del Feudo divenuto dopo, seguendo le varie tappe del percorso storico, demanio dello Stato. I resti dell’antica segheria proprietà della Famiglia Grimaldi sono visibili in contrada Vitreto.

Oggi il legame della comunità molochiese con il Principato è ancora più forte grazie alla numerosissima presenza di molochiesi, che vivono nei paesi dell’alto Tirreno ligure e della Costa Azzurra francese e che ogni giorno si muovono per motivi lavorativi verso Monaco. Questa massiccia presenza di molochiesi in quelle zone (anche ormai in terza generazione) è una costante dal primo dopoguerra in avanti.

“la visita del Sovrano di Monaco a Molochio è importante per tutta una serie di ragioni. Prima di tutto un Capo di Stato che viene ad incontrare la nostra Comunità è un evento raro, rarissimo che con molta probabilità supererà, nelle cronache storiche, il corso della nostra vita. Paesi e città di dimensioni maggiori mai, fin adesso, hanno avuto questa fortuna.

È un giorno in cui la storia sta bussando alle nostre porte”.

“In secondo luogo la partecipazione all’ Associazione dei Siti Storici è per i Comuni che ne fanno parte una possibilità di crescita costante. L’ opportunità d’ incontro fra Comunità ed Enti che ne fanno parte rappresenta un luogo di crescita sociale, culturale e perché no anche economica. Essere parte di un percorso comune è senza dubbio un valore aggiunto per il nostro piccolo paese”. “il Principe incontrerà sul nostro territorio comunale la delegazione del Parco Nazionale D’ Aspromonte e visiterà alcuni siti del Parco. L’ impegno di Alberto II di Monaco sulla tutela dell’ambiente è noto in tutto il mondo. Negli scorsi anni, durante gl’ incendi che hanno funestato il nostro patrimonio boschivo regionale, aveva ufficialmente espresso la sua vicinanza ed oggi dimostra ancora la sua sensibilità volendo visitare il Parco.

“Non possiamo poi non considerare la gioia e l’orgoglio che i nostri concittadini che hanno trovato nel Principato e nei Comuni limitrofi uno spazio di vita idoneo stanno provando in questo momento e proveranno in futuro. Stesso sentimento condiviso da tutti i molochiesi nel mondo”.

“Questo orgoglio condiviso e generalizzato sarà, da mercoledì in poi, parte del bagaglio culturale della nostra Comunità e rappresenterà l’elemento positivo nuovo che sicuramente ci aiuterà ad affrontare le sfide future con maggiore consapevolezza delle nostre possibilità. Non credo di esagerare nel dire che la molochiesità sarà dopo la visita differente. L’ arrivo del Principe Alberto II di Monaco sarà uno spartiacque tra quello che si è stati fino a ieri e quello che si potrà diventare domani”.

Il Sindaco

Dott. Marco Giuseppe Caruso