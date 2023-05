Caro voli, Schifani “A me sta a cuore l’interesse dei siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata annunciata questa mattina l’apertura di una nuova rotta che a partire dall’1 giugno collegherà Palermo con Roma Fiumicino. Ad operare questi collegamenti tre volte al giorno, tutti giorni, Aeroitalia, la compagnia aerea italiana lanciata nel 2022 da un ex consulente del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, particolarmente attiva sui cieli del Mediterraneo.

“Oggi celebriamo un nuovo inizio. Non c’è alcuna guerra tra compagnie, il problema è semplicemente migliorare i servizi, aumentare il benessere e il traffico dei cittadini. Un rimedio effettivo al caro voli è l’aumento della concorrenza. Quindi più aerei ci sono meglio è, e l’aiuto che può darci una compagnia è determinante. Speriamo di poter fare ancora meglio”, sottolinea l’AD di Gesap, Vito Riggio, tra i presenti all’incontro tenutosi a Palermo, negli spazi dell’Hotel Federico II, nell’ottica di una continua crescita e di ampiamento dei collegamenti con l’isola.

Alle parole di Riggio si aggiunge l’intervento del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: “So che la compagnia su questa tratta ha già venduto migliaia di biglietti, a prezzi assolutamente competitivi. A nome di tutti i siciliani non possiamo che ringraziarli. E’ un primo passo e ne sono assolutamente soddisfatto. Aumenta la concorrenza, e aumentando la concorrenza si abbassano i prezzi, questa è la legge del mercato. Ci abbiamo lavorato per mesi in silenzio e adesso che ci sono i fatti si parla, senza generare false aspettative, ai cittadini che hanno già tanti problemi da risolvere. Sono contento di questa iniziativa. Ringrazio la compagnia per averci dato una grande mano su Comiso; Ryanair ha deciso di dismettere questo scalo, diversamente da Aeroitalia. A loro sono molto grato, perchè possiamo contare su un vettore che in caso di necessità è pronto a investire immediatamente per il bene dei siciliani, e non solo. Non è una guerra dei cieli. La guerra la faccio se vengono calpestati i diritti dei siciliani”.

Ed infine: “A me sta a cuore l’interesse dei siciliani, l’interesse dell’economia siciliana. Siamo contro il caro voli, e quindi la tutela è forte e si è mossa sempre senza fare sconti a nessuno con assoluta fermezza e chiarezza. Il mondo del trasporto aereo è un mondo strategico, delicato, con le sue regole, e noi lavoreremo perchè queste regole vengano rispettate e denunzieremo l’eventuale violazione nelle opportune sedi. Mi auguro di non doverlo fare mai con Aeroitalia. Dico che è una buona giornata quando si raggiungono degli obiettivi, e oggi è sicuramente una buona giornata e quindi buon lavoro alla compagnia, buon lavoro alla Gesap, buon lavoro a chi si è impegnato per portare avanti questa scommessa”.

