«La politica ha ricevuto l’ennesimo sollecito dal mondo produttivo calabrese, nel corso della recente manifestazione di Soverato contro il caro bollette e la sofferenza economica del periodo, acuita dagli irresponsabili che hanno affossato il governo nel mezzo di una crisi internazionale». Lo afferma, in una nota, il deputato di Impegno Civico e candidato senatore Giuseppe d’Ippolito, che aggiunge: «Ho partecipato all’iniziativa per sottolineare che io ci sono e che noi di Impegno Civico riteniamo indispensabile intervenire da inizio ottobre con due misure concrete e possibili: un decreto che tagli le bollette di gas e luce dell’80 per cento e una norma che cancelli l’Iva su tutti i beni di prima necessità. Non possono passare inosservati – avverte il deputato di Impegno Civico – i potenti richiami, a Soverato, alla responsabilità della politica da parte degli imprenditori Giovanni Sgrò e Pippo Callipo, del presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, e di don Giacomo Panizza, che fa impresa sociale. Siamo alle porte di una catastrofe, perché in Calabria la povertà è dilagante come la precarietà, la spesa regionale per le politiche sociali è la più bassa d’Italia, la ‘ndrangheta ha una montagna di soldi sporchi per comprare le attività in fallimento e migliaia di imprenditori e famiglie sono esposti ai condizionamenti economici delle cosche, con il rischio che anche il Reddito di cittadinanza non freni più il reclutamento negli eserciti della criminalità organizzata». «È incredibile ma vero che il centrodestra e il Movimento 5 Stelle continuino a tacere su questa situazione di emergenza e a non proporre alcuna soluzione. Salvini, Berlusconi e Meloni – accusa D’Ippolito – puntano a garantire gli interessi delle imprese del Nord e se ne fregano della nuova questione meridionale. Conte, invece, manda in giro uno spaesato Cafiero De Raho a ripetere ovvietà e luoghi comuni, che confermano il vuoto assoluto del progetto politico dei 5 Stelle. Mi auguro – conclude il parlamentare di Impegno Civico – che gli elettori sostengano chi parla dei problemi reali dei calabresi e sa affrontarli in maniera veloce e concreta».