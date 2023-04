“Ho deciso – dichiara la Logozzo – di rimboccarmi le maniche perché credo in Gioiosa Ionica, nelle sue potenzialità. Mi candido al fianco di Domenico Depino, perché voglio ribadire che bisogna COSTRUIRE INSIEME. Quotidianamente, per il mio lavoro, sono a contatto con i ragazzi e guardando negli occhi i futuri rappresentanti della città, voglio avere la certezza di aver fatto tutto il possibile per far progredire Gioiosa, ma soprattutto consegnare a loro una città concretamente migliore”.

“I cittadini – prosegue l’insegnante – non meritano ad esempio di vedere cantieri aperti, rattoppi un po’ ovunque semplicemente un mese prima della scadenza amministrativa. Sono la prima ad essere felice perché ciò avvenga, il contrario sarebbe davvero un paradosso. Ma riflettiamo su quello che si può fare in 5 anni di amministrazione e non negli ultimi 2 mesi del mandato”.

La candidata della lista civica che appoggia Depino si sofferma sul tema cultura citando un pensiero che ci riporta a Socrate, secondo cui “Il sapere rende liberi”, Prosegue infatti affermando che “bisogna mettere in campo tutte le iniziative per valorizzare i siti storici e culturali del nostro amato paese, mi riferisco non solo ai grandi attrattori, ma anche alla tutela e valorizzazione dei siti minori, alcuni anche privati. Riaprire le tende del Teatro Gioiosa, anch’esso luogo di cultura e di incontro. Gioiosa ha bisogno del Teatro! Perché l’arte non è un lusso, è il motore della vita che ci fa andare avanti e la cultura è alimento primario per una società matura che vuole guardare al futuro. La sua chiusura, seppur frutto di diatribe private, non può essere affrancata con disinteresse da parte di qualsiasi Amministrazione, presente o futura. Sostiene ancora che le Scuole sono fondamentali per qualsiasi paese e nessuno dovrebbe pensare di chiuderle, anche se si tratta di plessi scolastici piccoli. Chiudere mai! Il compito di un paese è non indietreggiare davanti alle priorità anche in tempo di crisi e la scuola è una priorità assoluta”.

“Ascoltare -conclude la Logozzo – è quello che farò da oggi fino al giorno delle elezioni. Ascoltare tutti coloro che vogliono un futuro migliore per Gioiosa Ionica”.