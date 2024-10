Carmela Pedà e il suo cavallo atleta Balkintot hanno disputato le finali nazionali del campionato Masaf Ministero dell’ agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste) nella splendida cornice delle Siepi a Cervia. Tappa dedicata ai cavalli giovani e alla categoria 7 anni e oltre dove l’amazzone si è distinta classificandosi seconda nella prova del sabato, prima nella prova della domenica e seconda nella classifica finale del campionato che la vede quindi tra i primi 3 migliori binomi italiani in questa categoria. Carmela e Balkintot si preparano adesso x il terzo anno consecutivo alla partecipazione alla Fiera internazionale cavalli a Verona dove aveva vinto nel 2022 il primo posto nella categoria ambassador small, dichiarazione: Sono contenta per il traguardo raggiunto frutto di un lavoro certosino svolto durante l’anno con il mio istruttore Pasquale Ionà, io e Balkintot siamo stati impegnati durante il 2024 in tantissimi concorsi nazionali ottenendo ottimi risultati. Questa trasferta a Cervia l’abbiamo condivisa con i miei compagni di scuderia la Only jumping team Ionà e tanti altri amazzoni e cavalieri calabresi che anche loro si sono fatti valere sul campo, tutti insieme abbiamo rappresentato al meglio la nostra regione . Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, il nostro Presidente Fise regionale cav. Roberto Cardona e non meno importante la mia famiglia che mi sostiene sempre e mi segue dappertutto.