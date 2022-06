Esprimo il mio più vivo compiacimento per l’avvenuta istituzionalizzazione della festa della Varia di Palmi.

Ciò, grazie all’impegno della Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Cultura Giusy Princi e del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani.

Il risultato raggiunto denota quanto la nuova Giunta Regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, presti attenzione alla valorizzazione, alla tutela e alla promozione di tutto il territorio dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria ed a tutte le eccellenze che essa è capace di esprimere.

E la Varia rappresenta, per le sue caratteristiche uniche e per i riconoscimenti conseguiti, su tutti quello di Patrimonio Immateriale dell’Umanità, un simbolo della Regione Calabria in Italia e nel mondo meritevole di essere supportato e salvaguardato.

Il Consigliere Comunale di Reggio Calabria di Forza Italia

Antonino Caridi