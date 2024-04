La Uil di Reggio Calabria esprime profonda preoccupazione per la grave carenza di personale che sta affliggendo gli uffici dell’Ispettorato del Lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Questa situazione compromette gravemente l’efficacia e l’operatività dell’Ispettorato del Lavoro, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della nostra provincia.

L’Ispettorato del Lavoro svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei lavoratori e nell’assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, la carenza di personale sta mettendo a dura prova le risorse umane e logistiche dell’ufficio, compromettendo la capacità di svolgere efficacemente le proprie funzioni di controllo e vigilanza.

Questa situazione è particolarmente allarmante considerando l’importanza della sicurezza sul lavoro e l’impegno della Uil nella campagna nazionale “Zero Morti sul Lavoro”. È imperativo garantire che gli ispettori del lavoro abbiano le risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo efficace e tempestivo, al fine di prevenire incidenti sul lavoro e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Uil di Reggio Calabria esorta le autorità competenti, in primis la Regione Calabria, e l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria a intervenire immediatamente per risolvere questa problematica, fornendo le risorse umane e logistiche necessarie per garantire un funzionamento ottimale degli uffici dell’Ispettorato del lavoro. È essenziale che venga assicurato un numero sufficiente di ispettori del lavoro per coprire efficacemente il territorio provinciale e garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

La Uil reggina si impegna a vigilare attentamente su questa situazione e a continuare a difendere i diritti e la sicurezza dei lavoratori della nostra provincia. Ribadiamo il nostro impegno per la campagna “Zero Morti sul Lavoro” e chiediamo un’immediata azione per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti i lavoratori di Reggio Calabria.

Giuseppe Rizzo

Segretario generale

Uil Reggio Calabria